В Кривом Роге трех работников водоканала затянуло в насос, они погибли

По предварительной информации, в Долгинцевском районе во время выполнения работ с повышенной опасностью трех человек затянуло в насос.

Правоохранители по указанному факту открыли производство по ч. 2 ст. 272 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью).

Как сообщает местный журналист Олег Ермолинских в Telegram, погибли работники "Кривбассводоканала". Они не убедились в безопасности, не замерили содержание газов в помещении и их затянуло в насос.