В Луганской области двое мужчин повредили памятник Героям-добровольцам. Полиция задержала подозреваемых

14-летний и 19-летний жители города Лисичанск Луганской области подозреваются в повреждении памятника Героям-добровольцам, сообщила пресс-служба полиции Луганской области.

В Украине с 2019 года установлена уголовная ответственность за осквернение или разрушение памятников Фото: lg.npu.gov.ua

В Луганской области двое мужчин повредили памятник Героям-добровольцам. Правоохранители установили личности правонарушителей и их местонахождение. Об этом 14 февраля сообщила пресс-служба полиции Луганской области.

В рамках открытого уголовного производства по статье 297 Уголовного Кодекса Украины (осквернение памятника, воздвигнутого в честь лица, защищавшего независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, борца за независимость Украины в ХХ веке, участника партизанского движения, подпольщика) задержаны 14-летний и 19-летний жители города Лисичанск Луганской области.

Санкция статьи предусматривает ограничение свободы от четырех до пяти лет или лишение свободы от четырех до семи лет.

Причины нанесения повреждений пока не сообщаются.

В Украине с 2019 года установлена уголовная ответственность за осквернение или разрушение памятников, созданных в память защитников независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.