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В Луганской области разоблачили схему по незаконной вырубке леса на 1 млн грн – прокуратура

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Вырубка леса осуществлялась во время лесных пожаров в Луганской области
Вырубка леса осуществлялась во время лесных пожаров в Луганской области
Фото: gp.gov.ua

В Луганской области правоохранители выявили незаконное хищение леса почти на 1 млн грн. Об этом сообщается на сайте Офиса генпрокурора 23 июля.

По версии следствия, схему наладила преступная группа, в состав которой вошли двое сотрудников государственного предприятия "Сватовское лесоохотничье хозяйство" и местный житель.

"При проведении выборочных санитарных рубок мастера леса и их сообщник осуществляли незаконную порубку деревьев. Древесина перевозилась без оформления товарно-транспортных накладных и реализовывалась вне кассы госпредприятия", – сообщили в прокуратуре.

Отмечается, что вырубка леса осуществлялась в то время, когда "внимание правоохранительных органов было приковано к ликвидации лесных пожаров" (в течение июля – октября 2020 года) в других районах Луганской области.

Участникам преступной группы сообщено о подозрении в незаконной порубке, перевозке, хранении и сбыте леса, повлекшее тяжкие последствия (ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 246 УК Украины). Кроме того, представителям лесхоза инкриминируется злоупотребление служебным положением.

Теги: Украина, Луганск, пожар, Луганская область, подозрение, деревья, хищение
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