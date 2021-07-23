В Луганской области разоблачили схему по незаконной вырубке леса на 1 млн грн – прокуратура

Вырубка леса осуществлялась во время лесных пожаров в Луганской области Фото: gp.gov.ua

По версии следствия, схему наладила преступная группа, в состав которой вошли двое сотрудников государственного предприятия "Сватовское лесоохотничье хозяйство" и местный житель.

"При проведении выборочных санитарных рубок мастера леса и их сообщник осуществляли незаконную порубку деревьев. Древесина перевозилась без оформления товарно-транспортных накладных и реализовывалась вне кассы госпредприятия", – сообщили в прокуратуре.

Отмечается, что вырубка леса осуществлялась в то время, когда "внимание правоохранительных органов было приковано к ликвидации лесных пожаров" (в течение июля – октября 2020 года) в других районах Луганской области.

Участникам преступной группы сообщено о подозрении в незаконной порубке, перевозке, хранении и сбыте леса, повлекшее тяжкие последствия (ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 246 УК Украины). Кроме того, представителям лесхоза инкриминируется злоупотребление служебным положением.