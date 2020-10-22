Пожары в Луганской области. ГБР расследует действия руководства регионального управления ГСЧС

Госбюро расследований расследует возможную служебную халатность со стороны руководства Главного управления Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям в Луганской области в связи с пожарами в регионе.

Государственное бюро расследований начало расследование в связи с лесными пожарами на территории Луганской области. Об этом сообщила пресс-служба ГБР 22 октября.

"Следователи... начали досудебное расследование по фактам возможной служебной халатности со стороны руководства Главного управления Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям в Луганской области, что привело к тяжелым последствиям, гибели людей, уничтожению сооружений, домов, лесных массивов от масштабных пожаров на территории Луганской области в июле и сентябре-октябре 2020 года", – оворится в сообщении.

Предварительная квалификация ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса (служебная халатность). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и со штрафом от 250 до 750 необлагаемых минимумов доходов граждан (4250 – 12 750 грн) или без такового.

В начале июля лесной пожар в Луганской области вызвал возгорание бытовых отходов на полигоне твердых бытовых отходов в Северодонецке. Кроме этого, днем 6 июля вблизи села Осколоновка Новоайдарского района в Луганской области вспыхнул масштабный пожар. Площадь пожара составляла 50 га. По информации Офиса президента, погибли пять человек. Ущерб от лесного пожара в Луганской области в июле оценили более, чем в 450 млн грн.

За сентябрь в Луганской области произошло несколько лесных пожаров. Массовые возгорания лесной подстилки и травы в Луганской области начались 30 сентября. Пожары были зафиксированы в Старобельском, Станично-Луганском и Новоайдарском районах и в районе Северодонецка. Жителей ряда сел эвакуировали. По данным ГСЧС, 32 населенных пункта попали в зону поражения. По предварительным оценкам, ориентировочная площадь, "пройденная" огнем, составляет более 20 тыс. га.