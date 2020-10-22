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Пожары в Луганской области. ГБР расследует действия руководства регионального управления ГСЧС

Госбюро расследований расследует возможную служебную халатность со стороны руководства Главного управления Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям в Луганской области в связи с пожарами в регионе.

8 октября пожары были ликвидирвоаны, заявляли в ГСЧС
8 октября пожары были ликвидирвоаны, заявляли в ГСЧС
Фото: ДСНС України / Facebook

Государственное бюро расследований начало расследование в связи с лесными пожарами на территории Луганской области. Об этом сообщила пресс-служба ГБР 22 октября.

"Следователи... начали досудебное расследование по фактам возможной служебной халатности со стороны руководства Главного управления Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям в Луганской области, что привело к тяжелым последствиям, гибели людей, уничтожению сооружений, домов, лесных массивов от масштабных пожаров на территории Луганской области в июле и сентябре-октябре 2020 года", – оворится в сообщении.

Предварительная квалификация ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса (служебная халатность). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и со штрафом от 250 до 750 необлагаемых минимумов доходов граждан (4250 – 12 750 грн) или без такового.

В начале июля лесной пожар в Луганской области вызвал возгорание бытовых отходов на полигоне твердых бытовых отходов в Северодонецке. Кроме этого, днем 6 июля вблизи села Осколоновка  Новоайдарского района в Луганской области  вспыхнул масштабный пожар. Площадь пожара составляла 50 га. По информации Офиса президента, погибли пять человек. Ущерб от лесного пожара в Луганской области в июле оценили более, чем в 450 млн грн.

За сентябрь в Луганской области произошло несколько лесных пожаров. Массовые возгорания лесной подстилки и травы в Луганской области начались 30 сентября. Пожары были зафиксированы в Старобельском, Станично-Луганском и Новоайдарском районах и в районе СеверодонецкаЖителей ряда сел эвакуировали. По данным ГСЧС, 32 населенных пункта попали в зону поражения. По предварительным оценкам, ориентировочная площадь, "пройденная" огнем, составляет более 20 тыс. га

Во время пожаров погибло 11 человек, еще 18 (в том числе трое спасателей) были травмированы, 150 человек эвакуировали.

В ГСЧС 8 октября сообщили, что ликвидировали все лесные пожары в Луганской области.

В штабе ООС заявляли, что спровоцировали пожар вооруженные формирования России, которые вели обстрелы трассирующими пулями. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не связывал бы пожары с обстрелами.

Следствие рассматривает четыре версии причин возникновения пожаров: обстрелы со стороны не подконтрольных Киеву районов Луганской области; умышленный поджог; самовозгорание травы и леса из-за погодных условий; неосторожное обращение с огнем.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 13 октября заявил, что Кабмин выделит 185 млн грн пострадавшим в пожарах в Луганской области.

Теги: Луганская область, ГБР, лесные пожары в Луганской области
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