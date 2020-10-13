Кабмин выделит 185 млн грн пострадавшим в пожарах в Луганской области

Деньги пострадавшим в результате пожаров в Луганской области будут выделены из резервного фонда бюджета, заявил глава украинского правительства Денис Шмыгаль.

Все пожары в Луганской области потушили к 8 октября Фото: Луганська обласна державна адміністрація / Facebook

Кабинет Министров выделит из резервного фонда бюджета 185 млн грн пострадавшим во время пожаров в Луганской области. Об этом сегодня в ходе внеочередного заседания правительства заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

Семьям погибших из этой суммы будет выделено по 200 тыс. грн. За полностью утраченный дом пострадавшие получат по 300 тыс. грн, на капитальный ремонт в частично разрушенных домах – 50 тыс. грн.

Кроме того, по 50 тыс. грн предполагается выделить каждому тяжело травмированному в результате пожаров. 30 тыс. грн тем, кто получил травмы средней тяжести, и 20 тыс. грн – травмы легкой тяжести.

Отдельно средства пострадавшим будет выделять Луганская облгосадминистрация.

Массовые возгорания лесной подстилки и травы в Луганской области начались 30 сентября. Пожары зафиксировали в Старобельском, Станично-Луганском, Новоайдарском районах и в районе Северодонецка.