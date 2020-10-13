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ДЕНЬГИ

Кабмин выделит 185 млн грн пострадавшим в пожарах в Луганской области

Деньги пострадавшим в результате пожаров в Луганской области будут выделены из резервного фонда бюджета, заявил глава украинского правительства Денис Шмыгаль.

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Все пожары в Луганской области потушили к 8 октября
Все пожары в Луганской области потушили к 8 октября
Фото: Луганська обласна державна адміністрація / Facebook

Кабинет Министров выделит из резервного фонда бюджета 185 млн грн пострадавшим во время пожаров в Луганской области. Об этом сегодня в ходе внеочередного заседания правительства заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

Семьям погибших из этой суммы будет выделено по 200 тыс. грн. За полностью утраченный дом пострадавшие получат по 300 тыс. грн, на капитальный ремонт в частично разрушенных домах – 50 тыс. грн.

Кроме того, по 50 тыс. грн предполагается выделить каждому тяжело травмированному в результате пожаров. 30 тыс. грн тем, кто получил травмы средней тяжести, и 20 тыс. грн – травмы легкой тяжести.

Отдельно средства пострадавшим будет выделять Луганская облгосадминистрация.

Массовые возгорания лесной подстилки и травы в Луганской области начались 30 сентября. Пожары зафиксировали в Старобельском, Станично-Луганском, Новоайдарском районах и в районе Северодонецка.

По данным ГСЧС, 32 населенных пункта попали в зону поражения. Ориентировочная площадь, пройденная огнем, составляет более 20 тыс. га.

Жителей ряда сел эвакуировали. Во время пожаров погибло 11 человек, пострадали 19.

В штабе операции Объединенных сил заявляли, что спровоцировали пожар вооруженные формирования России, которые вели обстрелы трассирующими пулями. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не связывал бы пожары с обстрелами.

Следствие рассматривает четыре версии причин возникновения пожаров: обстрелы со стороны не подконтрольных Киеву районов Луганской области; умышленный поджог; самовозгорание травы и леса из-за погодных условий; неосторожное обращение с огнем.

7 октября украинская делегация в ОБСЕ во время очередного заседания Форума по сотрудничеству в области безопасности в Вене предоставила доказательства того факта, что причиной пожара в районе Попасной в Луганской области стал умышленный поджог боевиками.

8 октября стало известно, что спасатели ликвидировали все лесные пожары в Луганской области.

Теги: Кабинет Министров, пожар, пострадавшие, погибшие, Денис Шмыгаль, травмы, лесные пожары в Луганской области
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