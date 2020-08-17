В Мариуполе девушка пыталась продать своего младенца – прокуратура

Девушка хотела купить квартиру и автомобиль. Для этого она два месяца искала тех, кто купит ее ребенка за 400 тыс. грн.

Девушка два месяца пыталась продать ребенка за 400 тыс. грн Фото: depositphotos.com

Полиция в Мариуполе задержала 19-летнюю девушку, безработную жительницу Мариуполя, во время продажи за 400 тыс. грн собственного новорожденного ребенка. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Правоохранители уточнили, что девушка не состояла на медицинском учете как будущая роженица, поскольку не планировала оставлять ребенка у себя.

По информации полиции, она хотела купить квартиру и автомобиль. Для этого девушка два месяца подыскивала клиентов для продажи своего ребенка.

"Злоумышленница подыскивала потенциальных клиентов для продажи мальчика, которого после рождения 12 августа 2020 года "оценила" в 400 тыс. грн", – рассказали в прокуратуре.

Девушку задержали при получении денег от покупателя. Младенца передали врачам в городскую детскую больницу.