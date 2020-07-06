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ПРОИСШЕСТВИЯ

В Мукачево из гранатомета обстреляли комплекс отдыха. Видео

В результате обстрела повреждены помещение бассейна и крыша беседки, расположенные на территории комплекса Aqua City в Мукачево Закарпатской области. Полиция разыскивает стрелков.

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В результате стрельбы повреждено помещение бассейна
В результате стрельбы повреждено помещение бассейна
Фото: mukachevo.net

В ночь на 6 июля в Мукачево Закарпатской области неизвестные обстреляли из гранатомета комплекс отдыха, проинформировала пресс-служба полиции. 

Сообщение о происшествии правоохранители получили около 3.30.

В результате обстрела на территории комплекса повреждены помещение бассейна и крыша в беседке.

Полиция начала уголовное производство по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества путем взрыва). Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок от трех до 15 лет.

Спикер управления Национальной полиции в Закарпатской области Анна Дан сообщила "Укринформу", что в результате обстрела никто не пострадал. По ее словам, следственно-оперативная группа полиции еще ночью осмотрела место происшествия, а сейчас оперативники прочесывают лес и территорию вокруг комплекса в поисках стрелков. 

По данным Mukachevo.net, обстреляли комплекс Aqua City. Издание со ссылкой на местных жителей сообщило, что инцидент произошел около 3.00. По информации журналистов, на крыше одной из беседок на территории комплекса застрял снаряд, который не разорвался.

Момент обстрела комплекса зафиксировала камера видеонаблюдения. 

ВИДЕО
Видео: Mukachevo Net / YouTube

Это не первое подобное событие в Мукачево за последние годы. Так, в ночь на 1 января 2020 года в Мукачево из гранатомета обстреляли ограждение домовладения, тогда никто не пострадал. 7 февраля в городе произошла перестрелка, в больницу с огнестрельными ранениями попали два человека, в том числе бизнесмен Артур Пашкуляк, которого СМИ связывают с экс-нардепом Михаилом Ланьо. 

Теги: стрельба, полиция, Мукачево, гранатомет, Закарпатская область
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