В Николаеве на пешеходном переходе насмерть сбили женщину. СМИ пишут, что за рулем была экс-чемпионка по прыжкам

По данным издания "Новости N", девушку-пешехода в Николаеве сбила, не имея права управлять автомобилем, экс-чемпионка Украины по прыжкам в высоту среди юниоров Ольга Ладыга.

13 марта в Николаеве произошло ДТП, жертвой которого стала женщина-пешеход. Об этом проинформировала полиция Николаевской области.

"25-летняя водитель автомобиля Mitsubishi Pajero совершила наезд на пешехода, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате дорожно-транспортного происшествия 32-летняя женщина от полученных телесных повреждений скончалась на месте происшествия", – сказано в сообщении.

Правоохранители отметили, что водителя машины задержали и вручили подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть) Уголовного кодекса Украины.

"Новости N" пишут, что водитель Mitsubishi – спортсменка Ольга Ладыга. Она в 2013 году стала чемпионкой Украины по прыжкам в высоту среди юниоров, уточняет "Трибуна".

По данным николаевского издания, у Ладыги нет водительского удостоверения – его она никогда не получала. Автомобиль якобы принадлежит бойфренду спортсменки, которая в Николаеве руководит фитнес-проектом.