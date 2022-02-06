В Николаевской области разбился автомобиль, среди пострадавших – двое маленьких детей

В результате ДТП один человек погиб, трое пострадали Фото: npu.gov.ua

Cпасатели выяснили, что за рулем была 23-летняя девушка. В результате ДТП пострадали четыре человека, из которых двое несовершеннолетних детей – одному четыре, второму еще нет и года.

С помощью спецоборудования спасатели деблокировали 24-летнего мужчину-пассажира и передали медикам, но от полученных травм он скончался в больнице. Состояние других пострадавших оценивают врачи.

В Нацполиции уточнили, что женщину-водителя вместе с двумя детьми доставили в медучреждение.

По предварительным данным, водитель не справилась с управлением.

По факту ДТП открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения водителями, повлекшее смерть). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет.