В Николаевской области разбился автомобиль, среди пострадавших – двое маленьких детей

Cпасатели выяснили, что за рулем была 23-летняя девушка. В результате ДТП пострадали четыре человека, из которых двое несовершеннолетних детей – одному четыре, второму еще нет и года.
С помощью спецоборудования спасатели деблокировали 24-летнего мужчину-пассажира и передали медикам, но от полученных травм он скончался в больнице. Состояние других пострадавших оценивают врачи.
В Нацполиции уточнили, что женщину-водителя вместе с двумя детьми доставили в медучреждение.
По предварительным данным, водитель не справилась с управлением.
По факту ДТП открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения водителями, повлекшее смерть). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет.