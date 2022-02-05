ГОРДОН
 
 
ПРОИСШЕСТВИЯ

В Киеве Lexus врезался в полицейский автомобиль-фантом

Билошицкий сообщил, что все фантомы продолжают работу
Билошицкий сообщил, что все фантомы продолжают работу
Фото: Олексій Білошицький / Facebook

В Киеве 5 февраля автомобиль Lexus врезался в полицейский автомобиль-фантом Skoda Kodiaq. Об этом в Facebook сообщил замглавы патрульной полиции Алексей Билошицкий.

"Водитель Lexus не придерживалась безопасного бокового интервала и столкнулась со служебным автомобилем. В результате ДТП пострадавшие отсутствуют. Служебный автомобиль-фантом получил повреждение лакокрасочного покрытия. На нем можно продолжать полноценно нести службу", – написал он.

В отношении водителя составили протокол по ст. 124 Кодекса Украины об административных правонарушениях (нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, груза, автомобильных дорог, улиц, железнодорожных переездов, дорожных сооружений или другого имущества).

Билошицкий сообщил, что по состоянию на 5 февраля вынесли 12 807 постановлений о правонарушениях, зафиксированных "фантомами" в автоматическом режиме. Он отметил, что все четыре автомобиля продолжают работать.

25 января полицейские автомобили-фантомы начали следить за соблюдением правил дорожного движения на украинских дорогах.

"Автомобиль-фантом без опознавательных знаков и может фиксировать многие объекты одновременно. Система будет передавать информацию, нарушитель будет получать штраф за превышение скорости", – сообщил глава МВД Денис Монастырский.

https://www.facebook.com/Bilosh/posts/10224913866026458

Контекст:

Система видеофиксации заработала в Украине в ночь на 1 июня 2020 года. Вскоре МВД запустило мобильное приложение, позволяющее проверить наличие штрафов за нарушение ПДД, а также оплатить их.

Список работающих камер и адреса их расположения опубликованы на сайте МВД.

За первые пять месяцев работы камер автофиксации количество нарушений ПДД снизилось почти на 30%, заявлял тогдашний министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. За год работы системы автоматической фото- и видеофиксации нарушений ПДД было вынесено почти 1,74 млн постановлений. Из них выполнено около 1,48 млн (оплачено штрафов на общую сумму 259,6 млн грн), подчеркивали в МВД.

В сентябре 2021 года Монастырский сообщил, что до конца года на дороги Украины выедут автомобили Нацполиции без опознавательных знаков, они будут скрыто контролировать скорость других автомобилей в движении. По его словам, в МВД уже есть четыре автомобиля, которые могут скрыто контролировать скорость, сейчас идут процессы их испытания и сертификации.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Киев, ДТП, полиция, патрульная полиция, скорость, Алексей Билошицкий
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Команда в голубых трусах". Подольская очаровала сеть семейным фото с Мальдив в одинаковых образах
"Команда в голубых трусах". Подольская очаровала сеть семейным фото с Мальдив в одинаковых образах
"Если отношения, то только такие", "До мурашек". Брежнева на видео показала долгий поцелуй с Меладзе
"Если отношения, то только такие", "До мурашек". Брежнева на видео показала долгий поцелуй с Меладзе
"Мужчины добывают пропитание, девушки в семье красивые". Галкин показал новое фото Пугачевой и детей
"Мужчины добывают пропитание, девушки в семье красивые". Галкин показал новое фото Пугачевой и детей
"Давайте скинемся на одежду Дюймовочке". Дорофеева позировала в наряде, прикрывающем тело только спереди
"Давайте скинемся на одежду Дюймовочке". Дорофеева позировала в наряде, прикрывающем тело только спереди
  "Евровидение 2022". Участник нацотбора Barleben презентовал конкурсную песню. Аудио
  "Евровидение 2022". Участник нацотбора Barleben презентовал конкурсную песню. Аудио
Умер автор музыки к песне "Я козачка твоя" Николай Збарацкий
Умер автор музыки к песне "Я козачка твоя" Николай Збарацкий
"Я очень счастливая девушка". 35-летняя Лохан рассказала о том, какой будет ее свадьба
"Я очень счастливая девушка". 35-летняя Лохан рассказала о том, какой будет ее свадьба
Организаторы нацотбора на "Евровидение 2022" назвали третьего члена жюри
Организаторы нацотбора на "Евровидение 2022" назвали третьего члена жюри
"Очень вульгарно". Седокова в лифе, который слился с цветом тела, записала послание для бывших
"Очень вульгарно". Седокова в лифе, который слился с цветом тела, записала послание для бывших
Звезда "Дневников вампира" Добрев собирается замуж за олимпийского чемпиона – СМИ
Звезда "Дневников вампира" Добрев собирается замуж за олимпийского чемпиона – СМИ
"Подробностей не будет". Хименес-Браво "засветил" фото, на котором обнимает свою девушку
"Подробностей не будет". Хименес-Браво "засветил" фото, на котором обнимает свою девушку
"Сладкий, нет сил". Муж солистки группы Onuka умилил сеть снимками подросшего сына
"Сладкий, нет сил". Муж солистки группы Onuka умилил сеть снимками подросшего сына
"Женщина, которая позволяет себе и наслаждается". Бывшая жена Узелкова снялась в платье-бюстье, лежа в ванне
"Женщина, которая позволяет себе и наслаждается". Бывшая жена Узелкова снялась в платье-бюстье, лежа в ванне
Джейсон Стейтем и Роузи Хантингтон-Уайтли стали родителями во второй раз – СМИ
Джейсон Стейтем и Роузи Хантингтон-Уайтли стали родителями во второй раз – СМИ
"Мою дочь против моей воли размещают в TikTok". Канье Уэст попросил у подписчиков совета
"Мою дочь против моей воли размещают в TikTok". Канье Уэст попросил у подписчиков совета
"Я, наверное, покрашусь". Полякова показала, как выглядит с каштановым цветом волос
"Я, наверное, покрашусь". Полякова показала, как выглядит с каштановым цветом волос
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Смелая, раскованная". Ани Лорак снялась в новом купальнике с нижнего ракурса (88421)
2
"Зачем такие фото выставлять?", "Родинка на груди. М-м-м". 43-летняя Толкалина показала зону декольте (74629)
3
"Малыш, прошу – оденься". 24-летняя Кунаки снялась в дизайнерском корсете и мини-юбке (56867)
4
"Паша, только не ты. Зачем?" СМИ рассекретили имя бойфренда Юлии Мендель. Им оказался 36-летний политик. Фото (48154)
5
"Сходит с ума", "Повезло Потапу". Каменских показала, что умеет делать языком (38308)
6
"Это точно пена?", "Потап с гастролей приехал". Каменских снялась в ванной (30593)
7
Жена мэра Киева Кличко показала продукты, которые ест каждый день (23296)
8
"Какие они аппетитные, уже хочу", "Запахло пирожками". Кулинарный блогер показала, как дома приготовить слоеные рулетики с начинкой (22315)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS