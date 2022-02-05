В Киеве Lexus врезался в полицейский автомобиль-фантом

"Водитель Lexus не придерживалась безопасного бокового интервала и столкнулась со служебным автомобилем. В результате ДТП пострадавшие отсутствуют. Служебный автомобиль-фантом получил повреждение лакокрасочного покрытия. На нем можно продолжать полноценно нести службу", – написал он.

В отношении водителя составили протокол по ст. 124 Кодекса Украины об административных правонарушениях (нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, груза, автомобильных дорог, улиц, железнодорожных переездов, дорожных сооружений или другого имущества).

Билошицкий сообщил, что по состоянию на 5 февраля вынесли 12 807 постановлений о правонарушениях, зафиксированных "фантомами" в автоматическом режиме. Он отметил, что все четыре автомобиля продолжают работать.

25 января полицейские автомобили-фантомы начали следить за соблюдением правил дорожного движения на украинских дорогах.

"Автомобиль-фантом без опознавательных знаков и может фиксировать многие объекты одновременно. Система будет передавать информацию, нарушитель будет получать штраф за превышение скорости", – сообщил глава МВД Денис Монастырский.