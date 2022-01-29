Полицейские автомобили-фантомы в Киеве зафиксировали более 4 тыс. случаев превышения скорости

"На сегодня уже имеем 4212 вынесенных постановлений по правонарушениям, зафиксированным фантомами в автоматическом режиме. И как бы распространителям фейков не хотелось, но все четыре фантома в строю", – написал он.

25 января полицейские автомобили-фантомы начали следить за соблюдением правил дорожного движения на украинских дорогах.

"Автомобиль-фантом без опознавательных знаков и может фиксировать многие объекты одновременно. Система будет передавать информацию, нарушитель будет получать штраф за превышение скорости", – сообщил глава МВД Денис Монастырский.