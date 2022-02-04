В Полтавской области столкнулись автомобиль, два грузовика и маршрутка, пострадали 11 человек

В аварии пострадали два водителя и девять пассажиров маршрутки Фото: pl.npu.gov.ua

Авария произошла около 19.40 вблизи села Приходьки Лубенского района. Столкнулись несколько автомобилей.

По информации ГСЧС, 10 человек с травмами разной степени тяжести попали в больницу. Спасатели деблокировали пострадавших и ликвидировали последствия ДТП.

Подробности аварии приводит региональное управление полиции. По данным правоохранителей, в ДТП участвовали четыре транспортных средства, а пострадали 11 человек – пассажиры микроавтобуса и двое водителей.

"Следователям полиции удалось выяснить, что произошло столкновение четырех транспортных средств: грузовика Renault Magnum под управлением 64-летнего водителя, легковушки Cherry Amulet под управлением 40-летнего водителя, микроавтобуса Mercedes-Benz-Sprinter под управлением 40-летнего водителя и седельного тягача Volvo с полуприцепом SANTI под управлением 23-летнего водителя. Среди травмированных: водители Cherry Amulet и Mercedes-Benz-Sprinter, а также девять пассажиров микроавтобуса", – говорится в сообщении.

Фото: pl.npu.gov.ua

Большинство пострадавших – жители Сумской и Киевской областей. Пострадавших доставили в Пирятинскую, Лубенскую и Сумскую больницы.

Полиция открыла производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, причинившее тяжкие телесные повреждения). Следователи продолжают выяснять обстоятельства и причины ДТП.