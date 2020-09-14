В Никополе в результате стрельбы погибло два человека

В Днепропетровской области ввели в действие полицейскую спецоперацию для поимки подозреваемого в двойном убийстве.

14 сентября около 6.00 неизвестный доставил в городскую больницу Никополя (Днепропетровская область) двух мужчин со смертельными огнестрельными ранениями. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Правоохранители установили личности погибших. Для поимки подозреваемого полицейские объявили в области спецоперацию.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 п. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Принимаются все меры для установления обстоятельств происшествия и задержания подозреваемого.