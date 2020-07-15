В Одессе инспектора ювенальной превенции подозревают в изнасиловании несовершеннолетней

В Государственном бюро расследований сообщили, что несовершеннолетняя познакомилась с инспектором в конце января 2020 года. По информации следствия, изнасилование произошло 11 февраля.

Следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении в изнасиловании несовершеннолетней инспектору сектора ювенальной превенции Таировского отделения полиции в Одессе. Об этом сообщила в пресс-служба ГБР.

По данным следствия, несовершеннолетняя познакомилась с инспектором в конце января 2020 года после того, как в полицию обратилась ее мать с заявлением об исчезновении дочери после очередного конфликта.

"11 февраля подозреваемый, который в то время работал в должности инспектора сектора ювенальной превенции, заставил несовершеннолетнюю поехать к нему домой, где изнасиловал ее, а потом отвез на место остановки общественного транспорта", – говорится в сообщении.

Несовершеннолетняя спустя несколько дней сообщила о случившемся своему учителю, который убедил ее обратиться в полицию, сообщается в релизе.

Решается вопрос о взятии подозреваемого под стражу.