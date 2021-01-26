В Одессе наркоман с катаной и заточкой крушил двери соседей – полиция

Прибывшие по вызову полицейские силой разоружили злоумышленника.

В ночь на 26 января в подъезде одной из многоэтажек Одессы агрессивный мужчина с холодным оружием устроил погром, напугав жильцов. Об этом информирует пресс-служба патрульной полиции области.

Сообщается, что мужчина, вооружившись катаной и заточкой, крушил все, что видел, на нескольких этажах. Жители закрылись в квартирах и не выходили из них.

Прибывшие на место патрульные обнаружили на 11-м этаже дома агрессивного мужчину с мечом и ножом в руках. "Нарушитель имел признаки наркотического опьянения и вел себя крайне агрессивно", – говорится в сообщении.

На многочисленные требования бросить оружие он не реагировал, поэтому инспекторам пришлось применить физическую силу и наручники, чтобы задержать его.

Фото: Патрульна поліція Одеської області / Facebook

На место событий вызвали следственно-оперативную группу.