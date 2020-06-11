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ПРОИСШЕСТВИЯ

В Одессе подожгли машину адвоката, который был претендентом на пост губернатора

Неизвестный мужчина облил горючей жидкостью Mercedes известного одесского юриста Максима Болдина и поджег. Очевидцы утверждают, что слышали выстрелы. Болдин назвал происшествие попыткой запугать его.

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Болдин сказал, что поджигателя его машины задержали
Болдин сказал, что поджигателя его машины задержали
Фото: dumskaya.net

Около 15.30 11 июня в Одессе сгорела машина адвоката Максима Болдина, информирует "Думская". Неизвестный мужчина облил горючей жидкостью и поджег Mercedes, стоявший в переулке Катаева.

В YouTube появилась видеозапись инцидента.

ВИДЕО
Видео: Думская Нет / YouTube

Юрист подтвердил изданию, что сгорел его автомобиль.

"Машина Mercedes 2008 года принадлежит моей маме, но езжу на ней я, – сказал Болдин. – Подожгли прямо под офисом, полиция уже задержала подозреваемого. Это однозначно попытка меня запугать. Но по какому именно поводу, пока прокомментировать не могу, это выяснит следствие".

Очевидцы рассказали УСИ, что поджигателей было несколько и что инцидент сопровождался перестрелкой.

Адвокат известен в городе как глава юридического департамента горсовета при мэре Эдуарде Гурвице. В 2019 году президент Владимир Зеленский называл Болдина одним из претендентов на пост главы обгосадминистрации (выбор был сделан в пользу Максима Куцего).

До 2020 года Болдин был одним из адвокатов Игоря Павловского, которого обвиняют в причастности к убийству херсонской активистки Екатерины Гандзюк. Сейчас является управляющим партнером юридической фирмы.

Теги: Одесса, перестрелка, поджог, юрист, Mercedes, Максим Болдин
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