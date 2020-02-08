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ПРОИСШЕСТВИЯ

В Одессе сторонники Шария пытались повесить новую памятную доску Жукову, но она "упала и разбилась" – активист

Памятную доску советскому маршалу Георгию Жукову "изготовили своими силами" и пытались повесить на месте демонтированного ранее барельефа Жукова лица, которые имели при себе символику партии блогера Анатолия Шария, рассказал активист Демьян Ганул.

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Разбитую доску выбросили в мусорный бак
Разбитую доску выбросили в мусорный бак
Фото: Дем'ян Ганул / Facebook

7 февраля в Одессе пытались повесить памятную доску советскому маршалу Георгию Жукову на стене дома №62 по улице Новосельского, где недавно демонтировали барельеф Жукова. Об этом активист Демьян Ганул сообщил в Facebook и опубликовал фото разбитой доски.

В комментарии "Думской" Ганул рассказал, что он и другие проукраинские активисты увидели примерно 15 человек с символикой партии блогера Анатолия Шария, которые пытались установить табличку.

"Мы как раз подходили к зданию. Увидели человек 15 с символикой партии Шария. Они изготовили своими силами табличку и пытались ее повесить. Но у них начались трястись руки, табличка упала и разбилась. Пришлось выбросить ее в мусорный бак", – добавил Ганул.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2247864182185894&id=100008870020776

Он отметил, что позже "сторонники Шария" ушли, в результате общения оппонирующих сторон никто не пострадал.

Речь идет о построенном в 1883 году здании, в котором сейчас располагается студенческое общежитие. После Второй мировой войны там несколько лет размещался штаб Одесского военного округа, которым тогда командовал маршал Жуков. 4 февраля активисты во главе с Ганулом демонтировали последний памятный знак в Одессе, посвященный маршалу Жукову.

9 апреля 2015 года Верховная Рада приняла пакет законов о декоммунизации, которые запрещают советскую символику и осуждают коммунистический режим. 15 мая их подписал пятый президент Украины Петр Порошенко, а 21 мая они вступили в силу.

Теги: Одесса, активист, декоммунизация, Георгий Жуков, Партия Шария
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