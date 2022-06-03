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В Одессе во время задержания мужчина взорвал гранату, ранены трое правоохранителей – полиция

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В результате взрыва пострадали оперативники
В результате взрыва пострадали оперативники
Фото: depositphotos.com

В Одессе во время задержания мужчина подорвал гранату. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции Украины 3 июня.

По данным следствия, 27-летний харьковчанин и его 29-летняя сожительница, жительница Луганской области, могут быть причастны к незаконным схемам с оружием. Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). 

"Проведен комплекс оперативных мероприятий и задокументирован факт продаж фигурантами автомата Калашникова, магазина к нему, патронов калибра 5,45, гранат РГД-5 и Ф-1. Увидев полицейских, мужчина попытался скрыться. Однако когда оперативники внутренней безопасности полиции его схватили, он достал из кармана гранату, которая сдетонировала", – сообщили в полиции.

В результате взрыва трое оперативников получили осколочные ранения. Они госпитализированы с травмами разной степени тяжести. Угрозы их жизням нет.

"Несмотря на это, подельников задержали после проведения очередной сделки с оружием на сумму 29 тыс. грн", – говорится в сообщении.

Открыто уголовное производство по ст. 348 Уголовного кодекса (посягательство на жизнь работника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего).

"Следует отметить, что у злоумышленника при себе было незаполненное удостоверение с изображением герба российской федерации и еще одна граната. В настоящее время оба фигуранта задержаны в процессуальном порядке и помещены в изолятор временного содержания. Им будет сообщено о подозрении за незаконное обращение с оружием и посягательство на жизнь правоохранителей", – добавили в пресс-службе.

https://www.facebook.com/UA.National.Police/posts/343936364543067

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Одесса, взрыв, полиция, граната, задержание
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