В Одессе во время задержания мужчина взорвал гранату, ранены трое правоохранителей – полиция

По данным следствия, 27-летний харьковчанин и его 29-летняя сожительница, жительница Луганской области, могут быть причастны к незаконным схемам с оружием. Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

"Проведен комплекс оперативных мероприятий и задокументирован факт продаж фигурантами автомата Калашникова, магазина к нему, патронов калибра 5,45, гранат РГД-5 и Ф-1. Увидев полицейских, мужчина попытался скрыться. Однако когда оперативники внутренней безопасности полиции его схватили, он достал из кармана гранату, которая сдетонировала", – сообщили в полиции.

В результате взрыва трое оперативников получили осколочные ранения. Они госпитализированы с травмами разной степени тяжести. Угрозы их жизням нет.

"Несмотря на это, подельников задержали после проведения очередной сделки с оружием на сумму 29 тыс. грн", – говорится в сообщении.

Открыто уголовное производство по ст. 348 Уголовного кодекса (посягательство на жизнь работника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего).

"Следует отметить, что у злоумышленника при себе было незаполненное удостоверение с изображением герба российской федерации и еще одна граната. В настоящее время оба фигуранта задержаны в процессуальном порядке и помещены в изолятор временного содержания. Им будет сообщено о подозрении за незаконное обращение с оружием и посягательство на жизнь правоохранителей", – добавили в пресс-службе.