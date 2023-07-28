В Одессе – взрыв в Доме профсоюзов. Нацполиция сообщает о погибшем

По предварительным данным, погиб один человек. Правоохранители отмечают, что ЧП произошло из-за неосторожного обращения с гранатой.
"На месте работает следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции и специалисты управления взрывотехнической службы ГУНП в Одесской области. Устанавливаются полные обстоятельства происшествия", – говорится в сообщении.
2 мая 2014 года в Одессе произошли массовые столкновения. В результате конфликта и последующего пожара в Доме профсоюзов погибли 48 человек, более 200 получили ранения.