В Одессе – взрыв в Доме профсоюзов. Нацполиция сообщает о погибшем

По данным полиции, в здании сработала граната Фото: od.npu.gov.ua

По предварительным данным, погиб один человек. Правоохранители отмечают, что ЧП произошло из-за неосторожного обращения с гранатой.

"На месте работает следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции и специалисты управления взрывотехнической службы ГУНП в Одесской области. Устанавливаются полные обстоятельства происшествия", – говорится в сообщении.