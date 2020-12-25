В Одесской области две шестилетние девочки получили огнестрельные ранения. Они попали на растяжку во дворе дома

В Лиманском районе Одесской области две шестилетние девочки получили ранения дробью – одной посекло обе ноги, у второй ранение живота. Об этом 25 декабря сообщает пресс-служба Нацполиции Одесской области.
В ведомстве рассказали, что дети играли во дворе частного дома и забежали в сарай, где попали на растяжку. Ее установил отец одной из девочек, чтобы отпугивать воров. Во время происшествия их родители находились в доме.
Пострадавших госпитализировали, их состояние удовлетворительное, говорится в сообщении.
Полиция открыла уголовное производство по ст. 128 (неосторожное среднее или тяжелое телесное повреждение) и ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боеприпасами, взрывчаткой) Уголовного кодекса Украины.