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ПРОИСШЕСТВИЯ

В Одесской области обнаружили тела двух человек, назначена экспертиза – полиция

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В полиции предполагают, что гибель супружеской пары связана с газом
В полиции предполагают, что гибель супружеской пары связана с газом
Фото: od.npu.gov.ua

29 января в Одесском районе мужчина обнаружил тела своих родителей, проинформировала в субботу полиция Одесской области.

"Мужчину и женщину, 1965-го и 1956 года рождения без признаков жизни обнаружил сегодня по месту жительства их сын. В доме родителей ощущался резкий запах газа", – говорится в сообщении.

Правоохранители отметили, что следственно-оперативная группа установила: "обстановка в доме не нарушена, следов проникновения в дом нет, признаков насилия на телах людей – тоже".

"Предварительная причина смерти супругов – отравление бытовым газом", – объяснил начальник отделения полиции №2 Одесского районного управления полиции №2 Максим Бойко.

Открыто уголовное производство по п. 1 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай".

По словам Бойко, тела умерших отправлены на судебно-медицинскую экспертизу "для определения окончательной причины смерти и правовой квалификации события".

Теги: смерть, газ, полиция, Одесская область, отравление, экспертиза, уголовное производство, родители
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