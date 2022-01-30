В Одесской области обнаружили тела двух человек, назначена экспертиза – полиция

В полиции предполагают, что гибель супружеской пары связана с газом Фото: od.npu.gov.ua

"Мужчину и женщину, 1965-го и 1956 года рождения без признаков жизни обнаружил сегодня по месту жительства их сын. В доме родителей ощущался резкий запах газа", – говорится в сообщении.

Правоохранители отметили, что следственно-оперативная группа установила: "обстановка в доме не нарушена, следов проникновения в дом нет, признаков насилия на телах людей – тоже".

"Предварительная причина смерти супругов – отравление бытовым газом", – объяснил начальник отделения полиции №2 Одесского районного управления полиции №2 Максим Бойко.

Открыто уголовное производство по п. 1 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай".

По словам Бойко, тела умерших отправлены на судебно-медицинскую экспертизу "для определения окончательной причины смерти и правовой квалификации события".