В Одесской области после празднования Нового года в воинской части умер контрактник – прокуратура

По данным следствия, 30 декабря 2021 года командование организовало празднование на территории воинской части.

"После этого трое военнослужащих-контрактников прибыли в общежитие в состоянии сильного алкогольного опьянения. Через некоторое время один из военнослужащих был обнаружен без сознания, его смерть констатировала бригада скорой медицинской помощи. Остальные двое солдат госпитализированы в Военно-медицинский клинический центр Южного региона Украины в тяжелом состоянии", – отметили в сообщении.

Правоохранители открыли производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Прокуратура начала производство по факту небрежного отношения к службе должностными лицами воинской части (ч. 3 ст. 425 УК Украины).