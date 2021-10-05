В Одесской области военные попали в аварию, несколько человек пострадали

ДТП произошло возле села Крыжановка. По предварительным данным, водитель Lexus, который ехал с коллегой в сторону Одессы, не справился с управлением. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Volkswagen, в котором были трое военнослужащих.

Всех участников аварии забрала машина скорой помощи. Пассажирка Lexus 1967 года рождения находится в тяжелом состоянии. Мужчины 1965, 1976, 1996 и 1994 годов рождения получили небольшие травмы, отметили правоохранители.

Полиция решает вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 286 (нарушение правил дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предполагает наказание в виде штрафа от трех до пяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (51–85 тыс. грн), исправительных работ на срок до двух лет, ареста до шести месяцев, или ограничения свободы до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами до трех лет.