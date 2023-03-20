В Одесской области задержан бывший правоохранитель, который собирал информацию для ФСБ – СБУ

"Служба безопасности разоблачила еще одного российского агента в ходе спецоперации в Одесской области. Им оказался бывший правоохранитель, которого после начала полномасштабного вторжения завербовал кадровый сотрудник ФСБ. По указанию агрессора его приспешник собирал сведения о местах базирования подразделений Вооруженных сил Украины и Госпогранслужбы в Одесской и Николаевской областях", – говорится в сообщении.

По данным украинской спецслужбы, в "зоне особого внимания" врага была информация о новосозданном добровольческом батальоне ВСУ "Черноморская сечь".

"Для сбора разведданных российский агент записался на собеседование к руководству добробата якобы для вступления в ряды подразделения. Под прикрытием этой легенды он проводил скрытую фотофиксацию места дислокации военного формирования и изучал психотип командира для попытки его последующей вербовки", – объяснили в СБУ.

Задержали подозреваемого во время выполнения разведывательного задания. Суд уже взял его под стражу в рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 111 (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины.

Согласно материалам расследования, подозреваемый предоставил ФСБ письменное обязательство о негласном сотрудничестве в пользу страны-агрессора и одновременно написал заявление на имя главы МВД РФ, в котором "просит рассмотреть его кандидатуру на руководящий пост в "управлении экономической безопасности и противодействии коррупции в Одесской области" в случае захвата региона" Россией.

"Кроме того, установлено, что после ракетных ударов по областному центру, российский агент выходил на местность для фиксации последствий и корректировки повторных воздушных атак. Во время обыска у фигуранта обнаружен мобильный телефон с подтверждением коммуникации с агрессором", – подчеркнули в СБУ.

В материалах дела, опубликованных спецслужбой, указано, что задержанный работал в правоохранительных органах Украины в период с 2009-го по 2013-й, был старшим лейтенантом в подразделении по экономической безопасности.

В прокуратуре Одесской области рассказали, что подозреваемый на карте Google фиксировал места дислокации украинских военных, в том числе средства противовоздушной обороны.

Суд отправил его под арест без альтернативы залога.