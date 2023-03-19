СБУ передала в пользу Украины активы российского бизнесмена в Черниговской области на сумму 1 млрд грн

В СБУ сообщили о передаче АРМА активов компании из Черниговской области, конечным бенефициаром которой является российский бизнесмен Фото: ssu.gov.ua

"Решение касается всего недвижимого имущества компании и корпоративных прав на нее. Общая стоимость изъятого в пользу государства имущества составляет более 1 млрд грн", – говорится в сообщении спецслужбы.

По данным следствия, конечным бенефициаром предприятия является российский бизнесмен, который работает на военно-промышленный комплекс страны-агрессора России. Установлено, что он владеет группой российских компаний, которые выполняют заказы по производству военной одежды и снаряжения для оккупационных группировок РФ.

В СБУ добавили, что в данный момент в рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины) продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.