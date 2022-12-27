В оккупированной Макеевке расстреляли семью с детьми – СМИ

По данным агентства, семью убили 26 декабря вечером из автоматического оружия. Среди погибших – трое детей, самый младший из погибших – годовалый ребенок.

"Типичный Донецк" пишет, что действовала группа лиц, вооруженных автоматами. Все члены семьи убиты выстрелом в голову. Подозреваемые скрылись на их же машине.

Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в Telegram рассказал, что погибшие – семья ромов. По его информации, к их гибели может быть причастна ЧВК "Вагнера", члены которой принимают участие в войне против Украины.

"Вагнеровцы рассчитывали приобрести у погибших наркотики. Однако озвученная цена показалась им слишком высокой, что и послужило причиной расстрела. Не исключают также, что подтолкнуть к расправе озверевших вагнеровцев могла и ненависть по этническому признаку", – написал Геращенко.

"РИА Новости", ссылаясь на так называемую "милицию ДНР", сообщило, что утром по подозрению в совершении преступления по горячим следам задержали предполагаемых убийц.

"Трое ранее судимых жителей микрорайона "Калининский" признались, что совершили преступление из корыстных побуждений, в целях хищения автомобиля и ценного имущества", – говорится в сообщении.