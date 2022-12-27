ГОРДОН
 
 
ПРОИСШЕСТВИЯ

В оккупированной Макеевке расстреляли семью с детьми – СМИ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В убийстве подозревают троих жителей Макеевки, они задержаны
В убийстве подозревают троих жителей Макеевки, они задержаны
Фото: Донецька обласна державна адміністрація / Facebook

Семья из восьми человек расстреляна в оккупированной Макеевке Донецкой области. Об этом 27 декабря сообщает ТАСС со ссылкой на городскую "администрацию".

По данным агентства, семью убили 26 декабря вечером из автоматического оружия. Среди погибших – трое детей, самый младший из погибших – годовалый ребенок.

"Типичный Донецк" пишет, что действовала группа лиц, вооруженных автоматами. Все  члены семьи убиты выстрелом в голову. Подозреваемые скрылись на их же машине.

Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в Telegram рассказал, что погибшие – семья ромов. По его информации, к их гибели может быть причастна ЧВК "Вагнера", члены которой принимают участие в войне против Украины. 

"Вагнеровцы рассчитывали приобрести у погибших наркотики. Однако озвученная цена показалась им слишком высокой, что и послужило причиной расстрела. Не исключают также, что подтолкнуть к расправе озверевших вагнеровцев могла и ненависть по этническому признаку", – написал Геращенко.

"РИА Новости", ссылаясь на так называемую "милицию ДНР", сообщило, что утром по подозрению в совершении преступления по горячим следам задержали предполагаемых убийц.

"Трое ранее судимых жителей микрорайона "Калининский" признались, что совершили преступление из корыстных побуждений, в целях хищения автомобиля и ценного имущества", – говорится в сообщении.

Теги: МВД, убийство, Донецкая область, Макеевка, Антон Геращенко, ромы, ЧВК
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Кардашян вернула темный цвет волос и показала всех своих детей. Фото
Кардашян вернула темный цвет волос и показала всех своих детей. Фото
Jerry Heil: Ночью пришло несколько врачей. Говорят: "Улыбнитесь?!" Я улыбнулась. Один говорит: "Она". И ушли
Jerry Heil: Ночью пришло несколько врачей. Говорят: "Улыбнитесь?!" Я улыбнулась. Один говорит: "Она". И ушли
"Еле вставала с постели". Дорофеева рассказала о своей болезни и сделала дома селфи в полный рост
"Еле вставала с постели". Дорофеева рассказала о своей болезни и сделала дома селфи в полный рост
  Фронтмен ирландской группы The Frames выступил в Дублине с песней в поддержку украинцев. Видео
  Фронтмен ирландской группы The Frames выступил в Дублине с песней в поддержку украинцев. Видео
"Меня спрашивали: что будет после 100-й машины? Ответ: "Будет 101-я, 150-я, а потом победа и мир". Писатель Любка передал 100 авто для ВСУ
"Меня спрашивали: что будет после 100-й машины? Ответ: "Будет 101-я, 150-я, а потом – победа и мир". Писатель Любка передал 100 авто для ВСУ
"Давайте угадаем, как долго продлятся эти отношения", "Красивая пара". Бывший жених Лопес показал свою новую избранницу – фитнес-модель
"Давайте угадаем, как долго продлятся эти отношения", "Красивая пара". Бывший жених Лопес показал свою новую избранницу – фитнес-модель
"Ты просто убиваешь талант". Полякова накричала на Ясинского. Продюсер записал это на видео и выложил в сеть
"Ты просто убиваешь талант". Полякова накричала на Ясинского. Продюсер записал это на видео и выложил в сеть
75-летний Шварценеггер показал архивное фото своей матери
75-летний Шварценеггер показал архивное фото своей матери
Андре Тан поддержал инициативу британских и украинских волонтеров, передав детям на Рождество 10 тыс. подарков. Видео
Андре Тан поддержал инициативу британских и украинских волонтеров, передав детям на Рождество 10 тыс. подарков. Видео
  Чарльз III записал первое рождественское обращение к нации в статусе короля Великобритании. Видео
  Чарльз III записал первое рождественское обращение к нации в статусе короля Великобритании. Видео
  Diezel из Green Grey выставил на аукцион квартиру в Киеве и другие ценные вещи, чтобы поддержать свой батальон
  Diezel из Green Grey выставил на аукцион квартиру в Киеве и другие ценные вещи, чтобы поддержать свой батальон
"Все женщины влюблены в этого мужчину", "Красавец". Ким опубликовал в сети новое фото
"Все женщины влюблены в этого мужчину", "Красавец". Ким опубликовал в сети новое фото
"Так похож на отца", "Самое дорогое мамино украшение". Тина Кароль показала 14-летнего сына
"Так похож на отца", "Самое дорогое мамино украшение". Тина Кароль показала 14-летнего сына
"Поженились?", "Единственный мужчина, который любил Иру". Билык в обнимку с Коляденко засветила обручальное кольцо. Видео
"Поженились?", "Единственный мужчина, который любил Иру". Билык в обнимку с Коляденко засветила обручальное кольцо. Видео
"Гори спокійно, русня! "Спецоперація" така!" Melovin перепел песню Пугачевой, адресованную населению РФ. Видео
"Гори спокійно, русня! "Спецоперація" така!" Melovin перепел песню Пугачевой, адресованную населению РФ. Видео
"Пэм, выглядишь просто божественно", "Sexy Girl". 55-летняя Андерсон прогулялась по Парижу, волоча за собой срубленную елку
"Пэм, выглядишь просто божественно", "Sexy Girl". 55-летняя Андерсон прогулялась по Парижу, волоча за собой срубленную елку
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Весь мир поставил на уши". Кошевой рассказал, как Зеленский в переписке с ним прокомментировал свое выступление в Конгрессе (789903)
2
"Профукала семью и Родину". Ани Лорак заявила о желании воссоединиться с семьей (94982)
3
"Развелись", "Обручального кольца нет". Каменских на рождественском фото снялась без мужа (67729)
4
18-летняя дочь Константина Меладзе показала редкое фото со своей 46-летней матерью (35275)
5
"Очень мило и уютно". Ефросинина показала, как украсила свой дом к Рождеству (22553)
6
"Поженились?", "Единственный мужчина, который любил Иру". Билык в обнимку с Коляденко засветила обручальное кольцо. Видео (17212)
7
"Зрелище исключительно мерзкое". Невзоров высмеял восхваляющую Россию Долину (15421)
8
Олень и снегири. Букингемский дворец опубликовал рождественский рисунок девятилетнего принца Джорджа (11981)
 
 
 
 