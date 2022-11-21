В оккупированной Макеевке горела нефтебаза – "МЧС ДНР"

Также горели три стационарные емкости. По данным российских оккупантов, причиной стало "попадание взрывоопасного предмета". Сообщение о пожаре поступило в 3.06 по киевскому времени, ему присвоили третий ранг сложности.

В 9.00 пожар был локализован, а в 9.43 – ликвидирован, сообщила пресс-служба "МЧС" боевиков.