В оккупированной Макеевке горит нефтебаза

Фотографии и видео пожала опубликовали в Telegram "Дежурный по Донбассу". На них виден черный столб дыма над городом.

Главарь террористической организации "ДНР" Денис Пушилин в эфире российских пропагандистских СМИ заявил, что пожар начался после обстрела.

"РадиоСпутник" проинформировало, что на нефтебазе произошел взрыв, в ее сторону был выпущен снаряд калибра 122 мм. Загорелись четыре резервуара с топливом, в каждом хранится по 5 тыс. тонн. Оккупационная администрация сообщила, что погиб один человек, двое пострадали.