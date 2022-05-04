В оккупированной Макеевке горит нефтебаза

Фотографии и видео пожала опубликовали в Telegram "Дежурный по Донбассу". На них виден черный столб дыма над городом.
Главарь террористической организации "ДНР" Денис Пушилин в эфире российских пропагандистских СМИ заявил, что пожар начался после обстрела.
"РадиоСпутник" проинформировало, что на нефтебазе произошел взрыв, в ее сторону был выпущен снаряд калибра 122 мм. Загорелись четыре резервуара с топливом, в каждом хранится по 5 тыс. тонн. Оккупационная администрация сообщила, что погиб один человек, двое пострадали.
В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.