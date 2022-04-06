Пушилин наградил боевика с нацистским символом на форме. После публикаций в СМИ видео начали удалять

На видео можно увидеть бойца, у которого на рукаве две нашивки – слегка видоизмененная версия нацистской эмблемы "Тотенкопф" и скандинавский символ Одина "Валькнут", который часто используют современные неоязычники и часть неонацистов.
Военного с нацистскими нашивками из батальона "Сомали" зовут Роман Воробьев, он командир штурмового взвода. Пушилин вручил Воробьеву "Георгиевский крест" II степени.
Вскоре после того как в сети обратили внимание на нашивки на руке Воробьева, из видео на сайте Пушилина исчез фрагмент с его награждением. Нет этого момента и в видео, которое Пушилин опубликовал в Telegram.
Однако оригинальное видео осталось на сайте так называемого общественного движения "Донецкая республика".
Боевики "ДНР" вместе с российской армией активно участвуют в войне против Украины. Еще 19 февраля Пушилин подписал указ о всеобщей мобилизации на временно оккупированной территории Донецкой области.
22 марта стало известно, что боевики "ДНР" захватили колонну автобусов с работниками ГСЧС, которые по согласованному гуманитарному коридору должны были эвакуировать людей.
На войну террористы из "ДНР" отправляли даже студентов. 31 марта несколько захваченных ВСУ мобилизованных донецких студентов на брифинге рассказали, как они оказались на территории Украины.