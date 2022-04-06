Пушилин наградил боевика с нацистским символом на форме. После публикаций в СМИ видео начали удалять

На видео можно увидеть бойца, у которого на рукаве две нашивки – слегка видоизмененная версия нацистской эмблемы "Тотенкопф" и скандинавский символ Одина "Валькнут", который часто используют современные неоязычники и часть неонацистов.

Скриншот: oddr.info

Военного с нацистскими нашивками из батальона "Сомали" зовут Роман Воробьев, он командир штурмового взвода. Пушилин вручил Воробьеву "Георгиевский крест" II степени.

Вскоре после того как в сети обратили внимание на нашивки на руке Воробьева, из видео на сайте Пушилина исчез фрагмент с его награждением. Нет этого момента и в видео, которое Пушилин опубликовал в Telegram.

Однако оригинальное видео осталось на сайте так называемого общественного движения "Донецкая республика".