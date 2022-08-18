В оккупированной россиянами Макеевке взрывами разрушено железнодорожное полотно

От взрывов пострадала территория пгт. Криничная в Советском районе. Зафиксированы попадания в тоннель, повреждено полотно и опоры. Железнодорожное сообщение приостановлено, сообщает Telegram-канал "Типичная Макеевка".

"На опубликованных в сети фото видно, что в эстакаде образовалась дыра. Характер повреждений полотна похож на те, которые ранее фиксировали на Антоновском мосту и дамбе Каховской ГЭС. Учитывая расположение Криничной вдали от линии фронта, возможно, здесь поработал HIMARS", - предполагает агентство УНИАН в своем телеграмм-канале.

Оккупационная администрация в Макеевке происшествие пока никак не прокомментировала.



