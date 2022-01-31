В Полтаве задержали главу фракции облсовета и его брата, они вымогали $39 тыс. – Венедиктова

Депутатов задержали после передачи им денег Фото: pl.npu.gov.ua

"Один из братьев владеет Великобагачанским комбикормовым заводом. По данным следствия, депутаты требовали, угрожая применить силу, у гражданки Украины $39 тыс. за, мягко говоря, сомнительные долговые обязательства", – отметила она.

Депутатов задержали после передачи им денег.

В Нацполиции Украины сообщили, что задержали депутатов в административном помещении предприятия, учредителями которого они являются.

Правоохранители проводят расследование по ч. 4 ст. 189 (вымогательство, причинившее имущественный ущерб в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины. Депутатам планируют сообщить о подозрении.