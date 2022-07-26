В Полтавской области за пять месяцев изъяли 11 танков и две боевые бронемашины – прокуратура

"Начато 92 [...] уголовных производства по факту незаконного приобретения и хранения оружия, в суд передано 47 обвинительных актов. Из незаконного оборота изъято 158 единиц огнестрельного оружия, в том числе 64 пистолета, 20 карабинов и винтовок, 46 единиц автоматического оружия, восемь пулеметов, три обреза охотничьих ружей, четыре ручных гранатомета, 11 танков, две боевые бронированные машины", – сказано в сообщении.

Также, по данным прокуратуры, было изъято 222 единицы боеприпасов, 54 гранаты и почти 7 тыс. патронов.

Скриншот: oblrada-pl.gov.ua