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ПРОИСШЕСТВИЯ

В Полтавской области за пять месяцев изъяли 11 танков и две боевые бронемашины – прокуратура

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Оккупанты потеряли в Украине тысячи единиц бронетехники
Оккупанты потеряли в Украине тысячи единиц бронетехники
Фото: ЕРА (архив)

За пять месяцев 2022 года в Полтавской области из незаконного оборота изъяли стрелковое оружие, тяжелую боевую технику и другие виды оружия. Об этом говорится в отчете Полтавской областной прокуратуры, опубликованном (.pdf) на сайте областного совета.

"Начато 92 [...] уголовных производства по факту незаконного приобретения и хранения оружия, в суд передано 47 обвинительных актов. Из незаконного оборота изъято 158 единиц огнестрельного оружия, в том числе 64 пистолета, 20 карабинов и винтовок, 46 единиц автоматического оружия, восемь пулеметов, три обреза охотничьих ружей, четыре ручных гранатомета, 11 танков, две боевые бронированные машины", – сказано в сообщении.

Также, по данным прокуратуры, было изъято 222 единицы боеприпасов, 54 гранаты и почти 7 тыс. патронов.

Скриншот: oblrada-pl.gov.ua
Скриншот: oblrada-pl.gov.ua

Контекст:

24 февраля в Украину полномасштабно вторглась российская армия.

На территорию Полтавской области оккупанты не заходили, но бои велись в соседних регионах.

С начала открытого вторжения российская армия потеряла в Украине, по данным Генштаба ВСУ на 26 июля, 1737 танков и 3959 боевых бронированных машин.

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