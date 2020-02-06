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В результате аварии самолета в Турции 5 февраля трое человек погибли, 176 пострадали

Самолет авиакомпании Pegasus при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы аэропорта имени Сабихи Гекчен в Турции и распался на три части.

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Авария произошла 5 февраля
Авария произошла 5 февраля
Фото: EPA

В результате аварии самолета авиакомпании Pegasus в аэропорту имени Сабихи Гекчен в Стамбуле 5 февраля погибло три человека. Об этом сообщило турецкое агентство "Анадолу".

Самолет при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и распался на три части. Пожарные локализовали возгорание, возникшее на борту. Пассажиров эвакуировали.

Министр транспорта и инфраструктуры Турции Джахит Турхан сообщил, что на борту самолета находились 177 пассажиров и шесть членов экипажа. За медицинской помощью обратились 179 пострадавших, три человека погибли.

Авария произошла 5 февраля. Ранее сообщалось об одном погибшем и 157 пострадавших.

Теги: Турция, авиакатастрофа, Стамбул
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