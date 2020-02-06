В результате аварии самолета в Турции 5 февраля трое человек погибли, 176 пострадали

В результате аварии самолета авиакомпании Pegasus в аэропорту имени Сабихи Гекчен в Стамбуле 5 февраля погибло три человека. Об этом сообщило турецкое агентство "Анадолу".
Самолет при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и распался на три части. Пожарные локализовали возгорание, возникшее на борту. Пассажиров эвакуировали.
Министр транспорта и инфраструктуры Турции Джахит Турхан сообщил, что на борту самолета находились 177 пассажиров и шесть членов экипажа. За медицинской помощью обратились 179 пострадавших, три человека погибли.
Авария произошла 5 февраля. Ранее сообщалось об одном погибшем и 157 пострадавших.