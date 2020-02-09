В результате стрельбы в Таиланде погибло 26 человек, ранено 57

Число жертв стрельбы в тайском городе Накхонратчасима возросло до 26. Об этом сообщил премьер-министр страны Прают Чан-Оча, пишет Kyodo News.
Еще 57 человек были ранены.
Силовики ликвидировали стрелка, 32-летнего солдата Чакрапанта Тхомма, утром 9 февраля в здании торгового центра, где он пытался скрыться, рассказал премьер. Противостояние длилось около 18 часов.
Тхомма днем 8 февраля застрелил своего командира, его тещу и еще одного солдата на военной базе Суратхампитхак, после чего угнал автомобиль Humvee и направился в Накхонратчасиму. По дороге в город Тхомма вел беспорядочный огонь по прохожим. Позже он укрылся в торговом центре и захватил заложников. Ранее сообщалось о 20 погибших.