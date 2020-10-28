В результате взрыва на газораспределительной станции в Харьковской области без газа осталось 3,5 тыс. человек – Кучер

Газоснабжение домов, которые остались без газа в результате взрыва на распределительной станции, восстановят 29 октября, сообщил глава Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер.

В результате взрыва на газораспределительной станции в Харьковской области 28 октября без газа осталось 3,5 тыс. человек. Об этом в Facebook сообщил глава Харьковской ОГА Алексей Кучер.

По словам Кучера, взрыв произошел во время плановых работ на станции.

Он отметил, что в результате взрыва пострадало девять человек (ранее полиция также сообщала о девяти пострадавших, а Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям – о восьми). Два человека погибло.

Глава ОГА уточнил, что двоих направили в дергачевскую больницу, еще семерых в харьковскую. Двое из них, по его словам, в тяжелом состоянии. Всем пострадавшим предоставят материальную помощь, добавил он.

"Без газа остались 3,5 тыс. человек... Уже завтра газоснабжение жилых домов должно быть восстановлено", – заявил он.

Взрыв на станции произошел 28 октября. Возгорание, возникшее после взрыва, ликвидировали. Полиция начала расследование.