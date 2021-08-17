В РФ официально подтвердили гибель экипажа новейшего самолета Ил-112В. На борту был Герой России

"При выполнении испытательного полета во время перелета с аэродрома Кубинка в Жуковский в лесополосе в районе населенного пункта Никольское произошло крушение легкого военно-транспортного самолета Ил-112В. Самолет пилотировал экипаж в составе шеф-пилота ПАО "Ил", летчика-испытателя 1-го класса, Героя России Николая Куимова, летчика-испытателя 1-го класса Дмитрия Комарова, бортинженера-испытателя 1-го класса Николая Хлудеева", – сообщили в ОАК.

Жертв и разрушений на земле нет, на месте происшествия работают оперативные службы, добавили в корпорации.

Информированный источник "Интерфакса" сказал, что спровоцировать крушение самолета могла неисправность двигателя. По словам собеседника, экипаж допустил избыточный крен (поворот). После того как в правом двигателе начался пожар, экипаж попытался отключить его и совершить маневр захода на посадку по стандартной схеме с разворотом вправо. Для этого на правый борт дали крен, но "по какой-то причине он оказался избыточным, а машина потеряла управление", указал источник.