В РФ официально подтвердили гибель экипажа новейшего самолета Ил-112В. На борту был Герой России

"При выполнении испытательного полета во время перелета с аэродрома Кубинка в Жуковский в лесополосе в районе населенного пункта Никольское произошло крушение легкого военно-транспортного самолета Ил-112В. Самолет пилотировал экипаж в составе шеф-пилота ПАО "Ил", летчика-испытателя 1-го класса, Героя России Николая Куимова, летчика-испытателя 1-го класса Дмитрия Комарова, бортинженера-испытателя 1-го класса Николая Хлудеева", – сообщили в ОАК.
Жертв и разрушений на земле нет, на месте происшествия работают оперативные службы, добавили в корпорации.
Информированный источник "Интерфакса" сказал, что спровоцировать крушение самолета могла неисправность двигателя. По словам собеседника, экипаж допустил избыточный крен (поворот). После того как в правом двигателе начался пожар, экипаж попытался отключить его и совершить маневр захода на посадку по стандартной схеме с разворотом вправо. Для этого на правый борт дали крен, но "по какой-то причине он оказался избыточным, а машина потеряла управление", указал источник.
Официальный первый полет Ил-112В наметили на март 2022 года. Самолет мог проходить тестирование перед форумом "Армия-2021".
Ил-112В производит Воронежский авиационный завод. Он предназначен для транспортировки и воздушного десантирования личного состава, вооружения, легкой военной техники и других грузов максимальной массой до пяти тонн, сказано на сайте производителя.
"Коммерсантъ" пишет, что этот самолет выпустили по заказу минобороны РФ. Самолет проектировался еще в 1990-х годах на замену Ан-24 и Ан-26, но из-за недостатка финансирования проект не реализовали.