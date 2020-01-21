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ПРОИСШЕСТВИЯ

В России при пожаре на лесопилке погибло 11 граждан Узбекистана и Таджикистана

Сгоревшее одноэтажное деревянное строение на территории лесопилки в Томской области РФ, по данным чиновников, не было предназначено для проживания людей. При пожаре там погибло 11 человек.

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Горело одноэтажное деревянное здание
Горело одноэтажное деревянное здание
Фото: 70.mchs.gov.ru

В ночь на 21 января в поселке Причулымский Томской области России произошел пожар, жертвами которого стали 11 человек. Об этом проинформировали в Главном управлении МЧС РФ в Томской области.

Горело одноэтажное деревянное строение, площадь пожара составила 208 м².

"Из здания самостоятельно эвакуировались два человека", – сказано в сообщении.

Дипломаты Узбекистана сообщили, что 10 погибших – их сограждане, отмечает "Настоящее время". Еще один погибший – гражданин Таджикистана, подтвердили в Генконсульстве страны.

Двое раненых – граждане Узбекистана.

"Тайга.Инфо" уточняет, что строение, где произошел пожар, находится на территории лесопилки. Местные чиновники заявили, что строение не было предназначено для проживания людей.

Добычей леса занимались компании, владельцы которых имеют китайские имена и зарегистрированы в РФ как предприниматели.

Причины пожара пока не названы. Следком России по Томской области возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 109 (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам) УК РФ.

Теги: Россия, Китай, пожар, Узбекистан, Таджикистан, МЧС РФ, жертвы, дипломаты, уголовное дело, погибшие
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