В Ровно сообщили о минировании торгового центра

Мэр попросил жителей в ближайшие часы не появляться на улице, на которой расположен торговой центр Фото: rivne.media

"Очередное минирование! Только что поступило сообщение о минировании ТРЦ "Экватор" по улице Кулика-Гудачика (бывшая Макарова). Спасательные службы выехали на место потенциальной угрозы", – сообщил мэр.

Он попросил горожан воздержаться от прокладывания маршрута по этой улице в ближайшие несколько часов.