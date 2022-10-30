В Ровно сообщили о минировании торгового центра

"Очередное минирование! Только что поступило сообщение о минировании ТРЦ "Экватор" по улице Кулика-Гудачика (бывшая Макарова). Спасательные службы выехали на место потенциальной угрозы", – сообщил мэр.
Он попросил горожан воздержаться от прокладывания маршрута по этой улице в ближайшие несколько часов.
Звонки о минировании – элемент гибридной информационной войны, заявлял спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук в августе, когда по Украине прокатилась волна сообщений о минировании объектов. В Ровно тогда получили письма о взрывчатке на трех объектах: железнодорожном вокзале, старом автовокзале и рынке Сагайдачного.