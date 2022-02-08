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ОБЩЕСТВО

Нацполиция Украины расследует 709 дел о "заминировании"

Проблема анонимных сообщений о минированиях в Украине обострилась в конце 2021 года
Проблема анонимных сообщений о минированиях в Украине обострилась в конце 2021 года
Фото: Управління вибухотехнічної служби Національної поліції України / Facebook

На сегодняшний день Национальная полиция Украины расследует 709 уголовных дел касаемо ложных сообщений о заминировании объектов инфраструктуры в разных городах страны, 216 лицам уже сообщено о подозрении. Об этом 8 февраля сообщает Общественное.

"Согласно сведениям Единого реестра досудебных расследований в подразделениях Нацполиции Украины продолжается досудебное расследование в 709 уголовных производствах по признакам статьи 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. 216 лиц уведомлены о подозрении в совершении указанных уголовных правонарушений", – сказано в ответе пресс-службы Нацполиции на запрос издания.

В пресс-службе напомнили, что наказание за преступление, предусмотренное этой статьей, предусматривает от двух до шести лет лишения свободы. Если объектом ложного сообщения стали органы госвласти или объекты критической инфраструктуры, данное преступление карается заключением на срок от четырех до восьми лет.

Контекст:

Проблема анонимных сообщений о минированиях в Украине обострилась в конце 2021-го – начале 2022 года.

8 января в Киеве "заминировали" все торговые центры, 11 января полиция получила сообщение о якобы минировании всех школ Киева, писало издание "Сегодня".

12 января сообщения о массовом минировании получали школы Львова и Черкасс, ТРЦ Днепра и метро Киева. В тот же день столичные полицейские искали взрывчатку в аэропортах Борисполь, Киев, а одесские – возле елки на улице Дерибасовской. Всего за сутки 12 января Национальная полиция получила сообщения о минировании более 600 объектов по всей Украине.

13 января "минирования" продолжились в Запорожской, Днепропетровской, Николаевской, Одесской, Черкасской, Херсонской, Житомирской и других областях. 14 января в Харькове неизвестные "заминировали" 42 торговых центра, 191 школу и суд.

20 января в Киеве работники правоохранительных органов проверили сообщение о якобы минировании Офиса президента Украины, 21 января – все школы столицы.

В СБУ массовые сообщения о "минированиях" назвали инструментом гибридной агрессии России против Украины. В МВД отметили, что большинство сообщений поступают с временно неподконтрольных территорий или из Российской Федерации, и подчеркнули, что все они оказались фейковыми.

В марте 2021 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об усилении ответственности за ложное минирование. Закон ввел уголовную ответственность за заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, поджога либо иных действий, угрожающих гибелью людей или другими тяжкими последствиями, если оно касается критически важных объектов инфраструктуры, или зданий и сооружений, обеспечивающих деятельность органов государственной власти, или учреждений здравоохранения, или учебных заведений. Такое деяние сейчас наказывается лишением свободы на срок от четырех до восьми лет.

Министр внутренних дел Денис Монастырский сообщал, что сообщения о массовых "минированиях" украинским правоохранителям поступают в основном из России, со временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и из Беларуси.

Государственная судебная администрация Украины сообщила, что в Украине в 2020 году за ложные сообщения о минировании приговорили 129 граждан.

Теги: Украина, полиция, статистика, уголовный кодекс, минирование, полиция Украины, уголовное производство, уголовное дело, Нацполиция
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