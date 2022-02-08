Нацполиция Украины расследует 709 дел о "заминировании"

Проблема анонимных сообщений о минированиях в Украине обострилась в конце 2021 года Фото: Управління вибухотехнічної служби Національної поліції України / Facebook

"Согласно сведениям Единого реестра досудебных расследований в подразделениях Нацполиции Украины продолжается досудебное расследование в 709 уголовных производствах по признакам статьи 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. 216 лиц уведомлены о подозрении в совершении указанных уголовных правонарушений", – сказано в ответе пресс-службы Нацполиции на запрос издания.

В пресс-службе напомнили, что наказание за преступление, предусмотренное этой статьей, предусматривает от двух до шести лет лишения свободы. Если объектом ложного сообщения стали органы госвласти или объекты критической инфраструктуры, данное преступление карается заключением на срок от четырех до восьми лет.