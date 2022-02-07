В 2020 году в Украине за фейковые минирования приговорили 129 человек

Также 50 человек пошли на соглашение со следствием, одного — оправдали, отметили в ГСА. 16 человек суды отправили на принудительное лечение, а против двух применили меры воспитательного характера.
Всего в 2020 году было зарегистрировано 278 уголовных дел по ст. 259 Уголовного кодекса (ложное сообщение об угрозе гражданам), два из них закрыли, одно вернули на доработку прокурорам.
Что касается приговоров в 2021 году, в ГСА отметили, что статистики еще нет. Однако в Национальной полиции журналистам сообщили, что в 2021-м 184 псевдоминерам объявили о подозрении, а в суд направили 226 производств.
С начала 2022 года к правоохранителям поступило более 600 сообщений о фейковых минированиях.
Проблема анонимных сообщений о минированиях в Украине обострилась в конце 2021-го – начале 2022 года.
8 января в Киеве "заминировали" все торговые центры, 11 января полиция получила сообщение о якобы минировании всех школ Киева, писало издание "Сегодня".
12 января сообщения о массовом минировании получали школы Львова и Черкасс, ТРЦ Днепра и метро Киева. В тот же день столичные полицейские искали взрывчатку в аэропортах Борисполь, Киев, а одесские – возле елки на улице Дерибасовской. Всего за сутки 12 января Национальная полиция получила сообщения о минировании более 600 объектов по всей Украине.
13 января "минирования" продолжились в Запорожской, Днепропетровской, Николаевской, Одесской, Черкасской, Херсонской, Житомирской и других областях. 14 января в Харькове неизвестные "заминировали" 42 торговых центра, 191 школу и суд.
20 января в Киеве работники правоохранительных органов проверили сообщение о якобы минировании Офиса президента Украины, 21 января – все школы столицы.
В СБУ массовые сообщения о "минированиях" назвали инструментом гибридной агрессии России против Украины. В МВД отметили, что большинство сообщений поступают с временно неподконтрольных территорий или из Российской Федерации, и подчеркнули, что все они оказались фейковыми.
В марте 2021 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об усилении ответственности за ложное минирование. Закон ввел уголовную ответственность за заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, поджога либо иных действий, угрожающих гибелью людей или другими тяжкими последствиями, если оно касается критически важных объектов инфраструктуры, или зданий и сооружений, обеспечивающих деятельность органов государственной власти, или учреждений здравоохранения, или учебных заведений. Такое деяние сейчас наказывается лишением свободы на срок от четырех до восьми лет.
Министр внутренних дел Денис Монастырский сообщал, что сообщения о массовых "минированиях" украинским правоохранителям поступают в основном из России, со временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и из Беларуси.