В 2020 году в Украине за фейковые минирования приговорили 129 человек

В 2020 году 16 псевдоминеров суды отправили на принудительное лечение Фото: depositphotos.com

Также 50 человек пошли на соглашение со следствием, одного — оправдали, отметили в ГСА. 16 человек суды отправили на принудительное лечение, а против двух применили меры воспитательного характера.

Всего в 2020 году было зарегистрировано 278 уголовных дел по ст. 259 Уголовного кодекса (ложное сообщение об угрозе гражданам), два из них закрыли, одно вернули на доработку прокурорам.

Что касается приговоров в 2021 году, в ГСА отметили, что статистики еще нет. Однако в Национальной полиции журналистам сообщили, что в 2021-м 184 псевдоминерам объявили о подозрении, а в суд направили 226 производств.

С начала 2022 года к правоохранителям поступило более 600 сообщений о фейковых минированиях.