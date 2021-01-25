В Румынии медведь погнался за лыжником. Видео

На горе Клабучет в Румынии 23 января бурый медведь погнался за лыжником, который съезжал со склона. Об этом сообщает местное издание Agerpress. Спасатели трижды отгоняли зверя с участка горнолыжной трассы в лес, однако в последний раз он начал преследовать одного из туристов. В результате погони лыжник смог оторваться от зверя. Теперь местные власти планируют переселить медведя в другое место.
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