В Шевченковском суде объяснили, почему оправдали догхантера Святогора

Догхантеру Алексею Святогору не предъявляли обвинений в убийстве животных или жестоком обращении с ними, отметили в Шевченковском райсуде Киева.

Суд заявил, что в действиях Святогора не было состава инкриминируемого ему преступления Фото: depositphotos.com

Шевченковский райсуд Киева 20 января в Facebook объяснил, почему оправдал догхантера Алексея Святогора.

В пресс-службе отметили, что жестокое обращение с животными является преступлением, за которое предусмотрена уголовная ответственность по ст. 299 Уголовного кодекса Украины, и суд "не поддерживает совершение подобных действий любым лицом". В суде напомнили, что Святогора обвиняли в изготовлении видеопродукции, пропагандирующей культ насилия и жестокости с целью ее распространения, совершенного повторно.

"Обращаем внимание, что Святогору в рамках данного уголовного производства сторона обвинения не предъявляла обвинений ни в убийстве животных, ни в жестоком обращении с ними. В ходе судебного разбирательства на основе представленных доказательств суд установил, что Святогор, участвуя в теле- и радиоэфирах во всех своих публичных высказываниях пропагандировал физическое уничтожение бездомных животных. Вместе с тем сами по себе такие высказывания Святогора на теле- и радиоэфирах не представляют как объективной, так и субъективной стороны инкриминируемых ему уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 и ч. 3 ст. 300 УК Украины", – объяснили в суде.

Пресс-служба заявила, что Святогор так высказывался, но лично не участвовал в изготовлении видео- и аудиопродукции передач.

"Указанное означает, что действия Святогора не подпадают под состав инкриминируемого ему уголовного преступления. Поэтому в связи с недоказанностью в действиях обвиняемого состава уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 300 и ч. 3 ст. 300 УК Украины, суд его оправдал", – заявили в Шевченковском суде.

Догхантер открыто заявлял в соцсетях, что убивает бездомных собак. 11 июня 2018 года Шевченковский районный суд Киева рассмотрел ходатайство прокуратуры об избрании меры пресечения Святогору, назначив ему 60 суток содержания под стражей. Через две недели его выпустили из СИЗО после решения Апелляционного суда столицы, который заменил содержание под стражей круглосуточным домашним арестом. В августе дело Святогора передали в суд.

18 января 2021 года суд оправдал Святогора.