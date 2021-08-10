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В сирийском порту Латакия произошел взрыв на танкере, есть пострадавшие

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В результате взрыва два человека получили легкие ранения
В результате взрыва два человека получили легкие ранения
Фото: W0lverineupdate / Twitter

В сирийском порту Латакия днем 10 августа произошел взрыв на пришвартованном танкере. О происшествии сообщил Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR).

По данным источников SOHR, взрыв прогремел на торговом судне. В результате взрыва пострадали люди и был причинен значительный материальный ущерб. Причина произошедшего пока неизвестна.

Сирийское государственное агентство Sana сообщило о легких ранениях минимум двух человек. Подразделения пожарной команды Латакии и департамента гражданской обороны портовой компании позднее потушили пожар, пишет Sana.

Генеральный директор портовой компании Амджад Сулейман заявил агентству, что из-за пожара после взрыва некоторые рабочие почувствовали одышку, их отправили в больницу.

Теги: взрыв, Сирия, ущерб, пострадавшие, Латакия, ранение, танкер
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