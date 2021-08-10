В сирийском порту Латакия произошел взрыв на танкере, есть пострадавшие

В результате взрыва два человека получили легкие ранения Фото: W0lverineupdate / Twitter

По данным источников SOHR, взрыв прогремел на торговом судне. В результате взрыва пострадали люди и был причинен значительный материальный ущерб. Причина произошедшего пока неизвестна.

Сирийское государственное агентство Sana сообщило о легких ранениях минимум двух человек. Подразделения пожарной команды Латакии и департамента гражданской обороны портовой компании позднее потушили пожар, пишет Sana.

Another Video of Merchant ship in Lattakia port, #Syria * pic.twitter.com/mT6QkRRkOO — W * U * (@W0lverineupdate) August 10, 2021

Генеральный директор портовой компании Амджад Сулейман заявил агентству, что из-за пожара после взрыва некоторые рабочие почувствовали одышку, их отправили в больницу.