В Сумской области бывший доброволец АТО подорвал себя гранатой

Правоохранители считают, что 62-летний житель Сумской области, который сегодня ночью погиб от взрыва гранаты во дворе собственного дома, покончил жизнь самоубийством.

В ночь на 12 июня в Сумской области в результате взрыва гранаты погиб 62-летний мужчина. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции области.

"Происшествие произошло 12 июня в 1.20 в одном из сел Краснопольского района. В полицию позвонила местная женщина с сообщением о том, что только что в результате взрыва гранаты погиб ее 62-летний муж", – говорится в сообщении.

Правохранители выяснили, что мужчина вышел из дома во двор и, вероятно, сам подорвал гранату.

Среди других причин такого поступка следствие рассматривает самоубийство, поскольку погибший ранее неоднократно высказывал намерения покончить с собой.

В пресс-службе полиции отметили, что раньше мужчина служил в АТО.

"Что касается гранаты, то ее мужчина, скорее всего, хранил несколько лет – с тех пор как привез из АТО, где проходил военную службу в качестве добровольца Национальной гвардии", – добавили в полиции.

Обстоятельства случившегося устанавливаются.