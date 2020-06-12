В Сумской области бывший доброволец АТО подорвал себя гранатой

В ночь на 12 июня в Сумской области в результате взрыва гранаты погиб 62-летний мужчина. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции области.
"Происшествие произошло 12 июня в 1.20 в одном из сел Краснопольского района. В полицию позвонила местная женщина с сообщением о том, что только что в результате взрыва гранаты погиб ее 62-летний муж", – говорится в сообщении.
Правохранители выяснили, что мужчина вышел из дома во двор и, вероятно, сам подорвал гранату.
Среди других причин такого поступка следствие рассматривает самоубийство, поскольку погибший ранее неоднократно высказывал намерения покончить с собой.
В пресс-службе полиции отметили, что раньше мужчина служил в АТО.
"Что касается гранаты, то ее мужчина, скорее всего, хранил несколько лет – с тех пор как привез из АТО, где проходил военную службу в качестве добровольца Национальной гвардии", – добавили в полиции.
Обстоятельства случившегося устанавливаются.