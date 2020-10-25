В Сумской области накануне выборов совершили разбойное нападение на кандидата в депутаты

В Кролевце Сумской области вечером 24 октября двое неизвестных в полицейской форме с оружием ворвались в дом кандидата в депутаты горсовета. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Нацполиции в Сумской области.
Как установили правоохранители, двое неизвестных, переодетые в полицейские форму, постучали в дверь 48-летнего кандидата в депутаты Кролевецкого горсовета, мотивируя свой визит вроде исполнением служебных обязанностей. Как только мужчина открыл дверь, псевдополицейские ворвались в дом. Угрожая хозяину и его жене предметами, похожими на нож и пистолет, они требовали деньги и ценности.
Супруги оказали сопротивление и подняли шум, который услышали соседи – те сообщили правоохранителям о нападении. Полицейские оперативно прибыли на вызов и задержали одного из нападавших, второму удалось скрыться на автомобиле.
Кандидат в депутаты госпитализирован с огнестрельным ранением, его жена получила телесные повреждения.
В полиции открыли уголовное производство по признакам ч. 4 ст. 187 Уголовного кодекса Украины (разбой), в рамках которого ведут поиски злоумышленника и устанавливают обстоятельства произошедшего.
Задержанный находится под стражей, готовится избрание ему меры пресечения.