В Сумской области накануне выборов совершили разбойное нападение на кандидата в депутаты

В Кролевце Сумской области неизвестные в полицейской форме ранили кандидата в депутаты горсовета и избили его жену в собственном доме. Один из нападавших задержан.

В Кролевце Сумской области вечером 24 октября двое неизвестных в полицейской форме с оружием ворвались в дом кандидата в депутаты горсовета. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Нацполиции в Сумской области.

Как установили правоохранители, двое неизвестных, переодетые в полицейские форму, постучали в дверь 48-летнего кандидата в депутаты Кролевецкого горсовета, мотивируя свой визит вроде исполнением служебных обязанностей. Как только мужчина открыл дверь, псевдополицейские ворвались в дом. Угрожая хозяину и его жене предметами, похожими на нож и пистолет, они требовали деньги и ценности.

Супруги оказали сопротивление и подняли шум, который услышали соседи – те сообщили правоохранителям о нападении. Полицейские оперативно прибыли на вызов и задержали одного из нападавших, второму удалось скрыться на автомобиле.

Кандидат в депутаты госпитализирован с огнестрельным ранением, его жена получила телесные повреждения.

В полиции открыли уголовное производство по признакам ч. 4 ст. 187 Уголовного кодекса Украины (разбой), в рамках которого ведут поиски злоумышленника и устанавливают обстоятельства произошедшего.

Задержанный находится под стражей, готовится избрание ему меры пресечения.