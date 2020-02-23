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В Турции в результате землетрясения погибло восемь человек

Подземные толчки были зафиксированы вблизи иранского города Хой рядом с границей Турции. Восемь человек погибли в результате землетрясения, еще 21 пострадал, сообщили турецкие власти.

Вблизи иранско-турецкой границы произошло землетрясение
Вблизи иранско-турецкой границы произошло землетрясение
Фото: EPA

Вблизи иранско-турецкой границы 23 февраля произошло землетрясение магнитудой 5,7. Об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

Подземные толчки зафиксированы вблизи иранского города Хой.

По словам министра внутренних дел Турции Сулеймана Сойлу, в приграничной турецкой провинции Ван погибло восемь граждан, пишет "Анадолу"Трое из погибших – дети.

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджи рассказал, что еще 21 человек получил ранения, восемь из них в критическом состоянии. добавило "Анадолу".

Власти Ирана сообщили о десятках пострадавших в обеих странах, сообщает иранский канал PressTV. В район землетрясения направили спасателей.

Теги: Иран, Турция, землетрясение
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