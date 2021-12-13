В Украине из-за непогоды обесточено около 190 населенных пунктов – ГСЧС

По состоянию на 7.00 из-за дождя и мокрого снега и срабатывания систем автоматической защиты линий электропередачи обесточены населенные пункты во Львовской (102), Ивано-Франковской (61), Закарпатской (10), Черновицкой (10) и Житомирской (четыре) областях.

К возобновлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго, подчеркнули в ГСЧС.