В Украине продолжаются паводки, ГСЧС зафиксировало подтопления в шести областях

В ГСЧС отмечают, что продолжается сезонное поднятие уровня воды в пределах рек Вить, Днепр, Десна, Сейм, Сож, Припять, Горынь и Западный Буг на территориях Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Ровенской, Полтавской, Черкасской и Черниговской областей.

Наблюдается снижение темпа поднятия уровня воды в реках на севере страны. Остаются подтоплены 1564 дворохозяйств (Черниговская область – 474, Кировоградская – 323, Днепропетровская – 269, Киевская – 210, Черкасская – 181 и Полтавская – 107) и 330 домов (Днепропетровская – 170, Черкасская – 8 Полтавская – 2).

В Днепропетровской, Волынской, Ровенской, Черкасской и Полтавской областях подтоплено 9 138 га сельскохозяйственных угодий. Нарушено транспортное сообщение в 30 населенных пунктах: 29 в Черниговской и один в Киевской области.

Отмечается, что за сутки подразделения ГСЧС откачали 2 995 м3 воды, а всего с начала работ – 15 184 м3. Спасатели перевезли из затопленных районов за сутки 228 человек, всего с начала работ – 1799.