В Украине разоблачили схему продажи детей, ее организаторы заработали более €1,2 млн – МВД

Рожали украинки в Чехии, в медицинских документах речь не шла о суррогатном материнстве Фото: depositphotos.com

Организовали схему два учредителя частной клиники.

"Рожать женщины выезжали в Чехию. В медицинских документах речь не шла о суррогатном материнстве, но указывалось, что младенцы рождены по стандартной процедуре. В свидетельстве о рождении детей матерью указывалась гражданка Украины, а отцом – иностранец. В дальнейшем суррогатных матерей заставляли выдавать себя за биологических и оформлять отказ от родительских прав в пользу иностранцев", – отметили правоохранители.

По данным следствия, за свои услуги организаторы получали €50–70 тыс. За три года на продаже младенцев они заработали более €1,2 млн.

Следственные действия правоохранители проводили в Киеве и Харькове. Участие в спецоперации принимали чешские и шведские правоохранители.

"Проведено 20 санкционированных обысков в клинике и по местам проживания фигурантов. Правоохранители изъяли документы и печати медицинских учреждений, а также автомобили премиум-класса", – сообщили в релизе.

Шестерым фигурантам сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 149 (торговля людьми) Уголовного кодекса Украины. Им грозит наказание в виде лишения свободы сроком от восьми до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой. Для участников схемы планируют избрать меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме 50 млн грн для каждого из фигурантов.