Украине необходимо определить позицию в отношении суррогатного материнства – Денисова

В Украине нет законодательства, которое бы защищало права детей, рожденных суррогатными матерями, а также права суррогатных матерей, заявила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

В Украине должен быть разработан законопроект, который будет защищать права ребенка, определит права и обязанности их родителей, а также суррогатных матерей Фото: pixabay.com

К уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека Людмиле Денисовой обратилось 144 семьи из Китая, Испании, Италии, Франции, Германии по воссоединению со своими детьми. Детей, которых родили суррогатные матери, сейчас в Украине 155, написала омбудсмен в Facebook 15 июня.

При содействии Денисовой эти родители получили необходимые документы для того, чтобы забрать детей и вернуться с ними домой. Некоторые из них уже уехали из Украины.

"В Украине отсутствует национальное законодательство, которое бы, прежде всего, защищало права ребенка, определяло права и обязанности родителей, а также суррогатных матерей. Сейчас этот вопрос регулируется только ст. 123 Семейного кодекса и соответствующим приказом Министерства здравоохранения", – отметила омбудсмен.

По ее мнению, Украине нужно минимизировать риски, которые несет использование суррогатного материнства, в частности в рамках предотвращения торговли детьми.

"Необходимо определить позицию государства по коммерческой услуге суррогатного материнства или альтруистического рождения, а также конкретизировать требования к родителям, которые намерены воспользоваться указанным методом", – считает Денисова.

Она отметила, что в Украине будет разработан законопроект, который будет защищать права ребенка, определит права и обязанности их родителей, а также суррогатных матерей.

30 апреля клиника репродуктивной медицины BioTex опубликовала видео, в котором говорится, что в киевском отеле "Венеция" находятся 46 младенцев, рожденных суррогатными матерями для иностранцев. Из-за закрытия границы, связанного с пандемией коронавируса, родители не могут их забрать.

Уполномоченный по правам человека Людмила Денисова заявила, что иностранные пары не могут забрать из Украины более 100 детей, которые родились во время карантина в клиниках суррогатного материнства.

11 июня в Киев за своими детьми, рожденными суррогатными матерями, приехали 11 иностранных пар – девять из Аргентины и две из Испании. Кроме того, пара из Швеции забрала своих детей частным самолетом.